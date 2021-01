Sono confermate anche in questo 2021 le offerte che TIM ha dedicato al settore dell’intrattenimento tv. Oltre alle tariffe per la telefonia fissa, il provider italiano ha pensato a due iniziative molto vantaggio per lo streaming televisivo. Da una parte gli appassionati di cinema e serie tv potranno beneficiare dell’offerta Mondo Netflix, dall’altra invece gli appassionati sport e calcio potranno attivare l’offerta Mondo Sport.

TIM: le serie tv, sport e calcio nelle nuove offerte streaming

L’offerta Mondo Netflix offre un pacchetto molto completo che gli amanti di serie tv e cinema. Gli abbonati di TIM avranno accesso diretto ai contenuti di TIMvision, con produzioni sia nazionali che internazionali. Al tempo stesso, incluso nel prezzo ci saranno anche tutti i titoli disponibili sul catalogo di Netflix. Il doppio ticket tra TIMvision e Netflix avrà un costo di 12,99 euro con rinnovo fissato ogni trenta giorni.

Dall’altro lato, gli amanti di sport e calcio avranno la possibilità di attivare la promozione Mondo Sport. Anche quest’offerta è legata al servizio streaming TIMvision. Anche in questo pacchetto, quindi, i clienti di TIM avranno libero accesso a tutti i contenuti dell’app. Al tempo stesso, però, in associazione l’offerta Mondo Sport garantisce l’attivazione di ticket su NOW TV e DAZN.

Con Mondo Sport, gli abbonati di TIM potranno quindi seguire tutte le esclusive sportive e calcistiche dall’app streaming di Sky, NOW TV. Per la visione di tutte le partite della Serie A, inoltre, è anche assicurato l’attivazione di un account DAZN. Il primo mese di questa promozione è a costo zero per i nuovi clienti di TIM.