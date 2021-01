Il dibattito circa la possibilità che Samsung metta fine alla serie Galaxy Note sembra essere ancora aperto. Da mesi le indiscrezioni a riguardo si susseguono ritenendo più o meno certa la decisione del colosso di non aggiungere ulteriori dispositivi alla serie che si è fino ad ora distinta per la presenza della S Pen. A sostenere l’ipotesi vi era la notizia per la quale Samsung avrebbe introdotto il supporto allo stilo anche su altri dispositivi Galaxy e, in effetti, così è stato. Giusto qualche giorno fa, infatti, il colosso ha presentato la sua nuova serie Galaxy S21 costituita da tre smartphone tra i quali il Galaxy S21 Ultra, il primo dispositivo non appartenente alla serie Note che permette di utilizzare la S Pen.

Samsung potrebbe interrompere la serie Galaxy Note e introdurre la S Pen sui prossimi smartphone in arrivo!

Nonostante il lancio del Galaxy S21 e la dichiarazione della stessa azienda circa l’arrivo in futuro di nuovi smartphone Galaxy dotati del supporto alla S Pen, non vi sono certezze circa l’interruzione della serie Galaxy Note. Samsung nel corso delle scorse settimane aveva lasciato intuire di non avere intenzione di mettere fine alla serie; e alcune indiscrezioni emerse negli ultimi giorni hanno addirittura riportato alcune delle probabili caratteristiche del prossimo Galaxy Note 21. Il leaker Ice Universe, però, ha deciso di esporsi di recente tramite un tweet che annuncia la fine della serie.

La decisione di mettere fine alla serie, se effettivamente presa da Samsung, non sarebbe poi così priva di senso data la scelta di adattare anche ad altri dispositivi l’unica caratteristica che rendeva i Galaxy Note davvero particolari. Resta però ancora da vedere quale sarà la scelta del colosso che ha già anticipato di avere intenzione di procedere con la presentazione di tantissime novità!