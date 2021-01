Expert promette al pubblico italiano un volantino davvero molto più interessante del previsto, il giusto concentrato di offerte e di sconti assolutamente speciali, con i quali gli utenti si possono misurare per cercare di avere la meglio nel rapporto qualità/prezzo.

Il risparmio è alla portata di ognuno di noi, a differenza di altre soluzioni disponibili presso i diretti concorrenti, in questo caso gli acquisti possono essere completati online, sfruttando il sito ufficiale e ricevendo la merce a domicilio, ma pagando la spedizione; oppure direttamente nei singoli punti vendita dislocati per tutto il territorio nazionale.

Indipendentemente dalla strada che intraprenderete, ricordiamo comunque che i prodotti sono sempre in versione no brand, al netto di una indicazione differente, con l’aggiunta della solita (e legale) garanzia di 24 mesi.

Expert: su cosa si basa la campagna

La campagna promozionale di Expert parte prima di tutto dai cosiddetti sconti fissi, gli utenti possono godere di riduzioni prestabilite, differenziate in relazione alla categoria di appartenenza, in particolare è previsto uno sconto del 25% sull’acquisto di un elettrodomestico o di un casalingo (sono compresi anche i climatizzatori), per scendere poi al 20% previsto per i televisori del valore superiore ai 599 euro (salvo quelli selezionati).

La telefonia, essendo tra le categorie più richieste dal pubblico, è stata limitata con un piccolissimo 10%, ed in particolare si potranno acquistare solamente pochi smartphone di fascia relativamente bassa, i cui prezzi non andranno oltre i 400 euro dello Xiaomi Mi 10T.