Il volantino Carrefour è davvero assurdo, al suo interno gli utenti possono spaziare tra un buonissimo quantitativo di offerte speciali, con prezzi sempre più bassi dal risparmio praticamente garantito sotto ogni punto di vista, ed indipendentemente da ciò che si sceglierà.

La campagna promozionale riparte da dove ci eravamo lasciati a dicembre, gli acquisti possono essere completati esclusivamente in negozio, non online sul sito ufficiale, e prevedono inoltre la possibilità di affidarsi direttamente al Tasso Zero, con rateizzazione senza interessi nel momento in cui verranno spesi più di 199 euro.

Carrefour: tutte le occasioni che dovete cogliere al volo

Il volantino Carrefour è il giusto mix di offerte e di prezzi relativamente bassi, poiché è possibile accedere ad uno Xiaomi Mi 10T Lite 5G, lo smartphone caratterizzato da un buonissimo processore e dalla connettività 5G, in vendita a soli 329 euro, per arrivare anche a soluzioni decisamente più economiche.

Tra le migliori spiccano TCL 10 SE, Samsung Galaxy A31, Xiaomi Redmi 9AT, Oppo A53s o addirittura il Motorola G9 Plus di ultima generazione. Sono tutti prodotti che non risultano essere in vendita a prezzi particolarmente elevati, poiché infatti saranno necessari al massimo 229 euro per il Galaxy A31.

Se interessati invece alla tecnologia generale, segnaliamo la presenza di vari modelli di televisori, con prezzi che non superano i 419 euro previsti per il modello LG LED da 55 pollici. Incuriositi dalla campagna di Carrefour, potete aprire le pagine sottostanti per accedere ad ogni singola offerta e riduzione.