Una nuova app di chat universale chiamata Beeper promette di offrirti una casella di posta unificata per 15 dei servizi di messaggistica più popolari in circolazione, incluso iMessage di Apple. L’app è stata sviluppata da un team che include Eric Migicovsky, fondatore dell’ex marchio di smartwatch Pebble.

Annunciando il lancio dell’app su Twitter, Migicovsky ha affermato che l’app consente a iMessage di funzionare su dispositivi Android, Windows e Linux “usando qualche trucco”. Fino ad ora, iMessage era disponibile solo sui dispositivi Apple. Tuttavia, è importante notare che Beeper è un servizio in abbonamento con una tariffa mensile di $ 10.

Android potrá utilizzare l’app Beeper, ma non solo

Una pagina delle domande frequenti sul sito Web di Beeper rivela che l’app universale ha due modi per far funzionare iMessage su Android, Windows e Linux. Se possiedi un Mac sempre connesso a Internet, puoi installare l’app Beeper su di esso per fungere da bridge. Se non hai un Mac, Beeper dice che invierà a ogni utente un iPhone jailbroken con l’app Beeper installata per il collegamento a iMessage.

L’app è basata sul protocollo di messaggistica Matrix open source. Il chiaro obiettivo a breve termine è quello di rendere più facile la chat tra diversi servizi. Beeper sará disponibile su macOS, Windows, Linux, iOS e Android. I potenziali utenti possono richiedere un invito anticipato a partecipare all’app sul sito Web di Beeper.

L’app attualmente offre supporto per quindici reti di chat: WhatsApp, Facebook Messenger, iMessage, Android Messages, Telegram, Twitter, Slack, Hangouts, Instagram, Skype, IRC, Matrix, Discord, Signal e Beeper network. Il supporto per piú piattaforme arriverà nel prossimo futuro, insieme ad una modalitá scura.