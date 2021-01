In questo periodo di pandemia, Netflix può essere un ottimo alleato contro la noia. Infatti, sulla piattaforma abbiamo la possibilità di trovare davvero tanto materiale che può essere molto interessante: ci sono molti film, serie TV, documentati e cartoni animati. Nella passata fase di lockdown, molte fiction hanno raggiunto degli ascolti mai visti prima, proprio a causa del fatto che molte persone erano costrette a rimanere a casa. Oggi andremo a parlare proprio di queste, e ne menzioneremo tre in particolare, ovvero Lucifer, Stranger Things e The Order. Scopriamo di seguito quali sono le ultime novità a riguardo.

Lucifer, Stranger Things e The Order: ecco tutte le novità

Iniziamo la carrellata di novità parlando di Lucifer. Per i fan, purtroppo, non è stato ancora stabilito quando usciranno gli otto episodi della seconda parte della quinta stagione. In più, anche Netflix sta spargendo qua e la degli spoiler che fanno incuriosire sempre di più i fan. Quello di cui possono stare certi è che arriverà di sicuro questa parte finale, e con questa anche la sesta stagione.

Continuiamo la rassegna parlando di Stranger Things. La quarta stagione della serie è stata confermata, dopo varie interruzioni delle registrazioni dovute all’emergenza sanitaria. Inoltre, pare che ci sia un colpo di scena che è stato rivelato proprio recentemente: Hopper è vivo e non è rimasto bloccato nel Sottosopra.

Infine, concludiamo parlando di The Order. La brutta notizia per tutti i telespettatori è che, dopo sole due stagioni, l’avventura di The Order è terminata. Tutto ciò ha fatto scatenare nei fan e negli autori delle lamentele, ma non sono bastate per far ritornare i protagonisti a lavoro.