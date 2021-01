WindTre strizza l’occhio a tutti i clienti che nelle precedenti settimane o nei mesi passati hanno già attivato un piano ricaricabile. Il provider arancione vuole tutelare la fedeltà dei suoi abbonati ed ha messo in campo, a tal riguardo, una serie di iniziative legate ad internet. Nel mese di Gennaio è prevista una vera e propria soglie di Giga internet grazie alle offerte Giga Boom.

WindTre, la pioggia di Giga internet per tutti gli abbonati

Grazie alla tariffe Giga Boom, ogni utente di WindTre potrà aggiungere consumi extra per internet alle soglie di navigazione previste. Anche in base alla propria promozione di riferimento, i clienti riceveranno traffico opzionale da utilizzare nell’arco di novanta giorni.

Nella sua versione base, la Giga Boom di WindTre mette a disposizione di tutti gli abbonati 50 Giga con velocità 4G al prezzo di 8,99 euro. Il prezzo è una tantum ed il traffico sarà disponibile per tre mesi dall’attivazione.

Nella seconda variante, gli utenti possono attivare 120 Giga con le stesse condizioni al costo unico di 13,99 euro. Prevista anche una versione della Giga Boom che contempla anche soglie illimitate per la navigazione di rete. In questo caso il prezzo è di 29,99 euro. Una versione esclusiva di Giga Boom è invece prevista per gli ex abbonati di 3 Italia che potranno attivare ben 150 Giga per tre mesi al prezzo speciale di 15,99 euro.

WindTre sta sponsorizzando le tariffe Giga Boom attraverso una campagna ad personam con ogni cliente. Gli abbonati idonei riceveranno o hanno già ricevuto un SMS informativo da parte dell’operatore con i dettagli della promozione.