WhatsApp: clamoroso trucco gratis per entrare da invisibile

I discorsi in merito a WhatsApp ultimamente di certo non portano acqua al mulino del noto colosso della messaggistica, il quale si ritrova ad affrontare una piccola diaspora. Sono infatti tantissimi gli utenti che hanno scelto di valutare la loro posizione, in alcuni casi abbandonando il proprio account WhatsApp. Il tutto è avvenuto in seguito alla modifica dei termini e delle condizioni in merito alla privacy, la quale cambierà per quanto concerne la condivisione dei dati con Facebook.

Ci sono però tanti altri aspetti che vanno discussi in merito a questa famosissima applicazione, la quale vede anche tante app di terze parti affannarsi nel trovare soluzioni alternative alle funzioni proposte. Da diverso tempo infatti sono molti gli utenti che si interrogano sul come leggere i messaggi senza dover necessariamente aggiornare l’ultimo accesso o risultando online. A quanto pare finalmente una soluzione ci sarebbe, in maniera anche gratuita.

WhatsApp: ecco come entrare e leggere i messaggi senza farsi vedere online

Tante persone avevano riposto le speranze in una nuova applicazione che potesse un giorno evitare l’ultimo accesso. È nata ufficialmente una soluzione chiamata Unseen, la quale permette finalmente di far vedere i messaggi e leggerli a tutti gli utenti che la scaricano senza entrare in WhatsApp.

In questo modo sarà dunque possibile evitare ogni forma di manifestazione in chat, il che significherà che non potrete risultare online e di conseguenza anche l’ultimo accesso resterà invariato. Basterà scaricare l’applicazione e tenerla attiva in background in modo da permettergli di ricevere i messaggi che potrete dunque leggere.