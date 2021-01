L’operatore più importante in Italia TIM mette a disposizione una nuova tariffa operator attack: la suddetta si chiama Wonder SIX e si va ad aggiungere alla già ricca offerta che offre l’operatore. Non molto tempo fa, di fatto, vi abbiamo parlato anche di altre offerte molto interessanti, come TIM Special LE e Super LE, le quali erano entrambe attivabili previa portabilità del proprio numero che viene rispettivamente da Iliad e PosteMobile e da Fastweb, CoopVoce e altri MVNO.

TIM Wonder SIX: ecco che cosa prevede la nuova offerta dell’operatore italiano

Quest’offerta si va ad affiancare alle precedenti varianti di TIM Wonder, le quali l’operatore telefonico aveva proposto con grande frequenza – anche ottobre con l’ultima – mettendo a disposizione minuti illimitati e fino a 50 GIGA per navigare sul web. In questo momento, inoltre, restano disponibili TIM Wonder One, Wonder Two e Wonder Four. Dunque, a queste si va ad aggiungere Wonder SIX, la quale prevede: