Continua la guerra serrata di Tim, primo operatore storico italiano. Questa volta sta tentando i clienti di Iliad con un’offerta davvero molto interessante e ricca di giga per navigare in internet. Purtroppo però sotto rete 4G.

Tim sferra un colpo basso a Iliad: 70 giga a 9,99 euro al mese

Rispetto alla precedente offerta in portabilità per i clienti Iliad, Tim aggiunge ben 20 giga. Infatti con la nuova offerta, tutti i clienti Iliad che decidono di passare a Tim avranno in totale ben 70 giga di traffico dati al mese. Ma la cosa ancora più speciale è che l’operatore telefonico italiano sta offrendo il tutto incluso. Sì, non ci saranno opzioni attivabili in un secondo momento o in offerta per un mese e poi al costo.

Minuti illimitati, sms illimitati e 70 giga di internet a 9,99 euro al mese. Tim si è davvero superata dichiarando guerra a Iliad. Intanto quest’ultimo è impegnato con la sua offerta sotto rete 5G.

C’è però un contro degno di nota in questa offerta di Tim. Infatti all’inizio l’attivazione prevede solo la navigazione sotto rete 4G. Sembrerebbe strano dato che l’offerta di Iliad per il 5G che scadrà a giorni. In realtà anche Tim rende possibile la navigazione in 5G per questa offerta, ma dovrà essere attivata in un secondo momento e presso un rivenditore autorizzato. Non sembra essere una mossa molto saggia visti i tempi che corrono. L’Italia sta affrontando una nuova chiusura per molte regioni e i movimenti sono ridotti alle necessità. Chissà perché questa scelta da parte di Tim.

Tuttavia resta un’offerta davvero interessante che potrebbe far gola a molti clienti del quarto operatore virtuale in Italia. Comunque quest’ultimo non si lascerà sfuggire certo il mercato della rete 5G. Si presuppone infatti che, terminata l’offerta a tempo, Iliad contrattaccherà Tim con altre offerte davvero interessanti. Intanto però il primo operatore italiano ha fatto la prima mossa.