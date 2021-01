Questo sarà un grande anno per PlayStation 5, certamente ricco di novità. Sony ha in serbo alcuni giochi esclusivi, molti dei quali dovrebbero debuttare proprio nei prossimi mesi. Tra questi titoli citiamo God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Returnal, Gran Turismo 7, Deathloop, GhostWire Tokyo, Ratchet & Clank: A Rift Apart, e Final Fantasy 16.

Certo, il lancio di alcuni di questi giochi potrebbe subire ritardi (del resto non è una novità, considerando i tempi che stiamo vivendo), a dare supporto all’offerta esclusiva per PlayStation 5 saranno anche molte versioni multipiattaforma, come Dying Light 2, Far Cry 6, Back 4 Blood e Resident Evil Village . Anche la versione di nuova generazione di Cyberpunk 2077 dovrebbe debuttare entro la fine dell’anno.

PlayStation potrebbe aver mostrato per errore un nuovo gioco per PS5

Oltre questi titoli, PlayStation potrebbe aver fatto trapelare accidentalmente un nuovo gioco per PS5, anche se alcuni potrebbero averlo già giocato su PS4.

Su Reddit, un utente ha rivelato che quando ha scaricato Crash Team Racing Nitro-Fueled, il sistema gli avrebbe presentato due diversi link al PlayStation Store: uno per la versione PS4 del gioco e uno per la versione PS5. Perché questa cosa dovrebbe stupire? Perché attualmente non esiste una versione per PS5 di Crash Team Racing Nitro-Fueled!

Ora, questo potrebbe trattarsi di un bug. La PS5 ne ha sicuramente avuti molti da quando è stata rilasciata a novembre. Tuttavia, questo potrebbe anche indicare che non solo è in cantiere una versione PS5 del gioco, ma che sarebbe addirittura in arrivo.

Del resto, ci sono state diverse voci secondo cui Activision avrebbe in programma di rilasciare Crash Team Racing Nitro-Fueled su PS5 insieme a molti aggiornamenti, ma per ora, queste sono solo voci. E come le voci, dovrebbero essere prese con le pinze.