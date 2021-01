Netflix offre una vasta gamma di film e serie TV da guardare. Forse è proprio per questo motivo se, spesso, non riusciamo a decidere cosa guardare e non troviamo contenuti di nostro interesse. Netflix ha iniziato a testare la funzionalità ‘Shuffle Play‘ lo scorso anno nel tentativo di risolvere questo problema, e pare proprio che sia pronto a rilasciare questa nuova funzionalità a livello globale.

Netflix: arriva la funzione Shuffle Play, ecco di cosa si tratta

Durante una chiamata sugli utili del quarto trimestre, Netflix ha annunciato che testerà ampiamente una nuova funzione che “offre agli utenti la possibilità di guardare immediatamente un titolo scelto dalla piattaforma”. Questa funzione sarà disponibile per tutti gli utenti Netflix a livello globale entro la prima metà del 2021. L’azienda, tuttavia, non ha rivelato il nome della funzione poiché ne sta ancora decidendo uno ufficiale. Ma ha confermato a TechCrunch che la funzione in questione è proprio Shuffle Play.

Shuffle Play consiste in un pulsante di riproduzione casuale che appare appena sotto i profili Netflix. La descrizione della funzione recita: “Prova la riproduzione casuale. Mescoleremo tutto su Netflix e troveremo contenuti da guardare in base ai tuoi gusti“. Netflix consiglia già film e programmi TV in base a ciò che hai guardato o a ciò che stai guardando attualmente. Sembra che la riproduzione casuale funzioni in modo simile poiché si baserà sulle preferenze di ciascun utente. Ma mescolerà l’intero catalogo Netflix, un modo rinfrescante per esplorare contenuti diversi.

Netflix aveva in passato sperimentato la riproduzione di episodi casuali di programmi TV. Selezionando questa funzione viene riprodotto qualsiasi episodio di un programma TV. Questa funzione tuttavia funzionerebbe solo su programmi TV che non seguono una sequenza temporale cronologica.