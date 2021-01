Vodafone sta presentando delle nuove offerte nell’ambito della telefonia fissa davvero sorprendenti, soprattutto perché a seguito dell’attivazione il nuovo cliente riceverà buoni spesa da impiegare presso alcuni supermercati aderenti all’iniziativa.

Nello specifico, i nuovi clienti potranno usufruire di questo vantaggio: per ogni utente che attiverà una rete fissa, saranno distribuiti buoni spesa fino a 100 euro, secondo una proporzionalità.

Le offerte per cui è prevista la promozione sono due: Internet Unlimited, che prevede anche chiamate illimitate da rete fissa e che viene a costare 29,90 euro al mese; Internet Unlimited + SIM dati (con 150 GB) e chiamate illimitate incluse, al costo di 33,90 euro al mese.

Vodafone regala buoni spesa ai nuovi clienti: l’operator attack che non ci aspettavamo

Mentre di solito gli operatori, per strappare clienti ai propri competitor, mettono in campo le cosiddette offerte operator attack – piani a prezzi vantaggiosi per chi proviene da determinati gestori telefonici – Vodafone sta lanciando una promozione che va a solleticare un altro interesse degli italiani, soprattutto in questo momento così particolare della nostra storia repubblicana.

Completando la procedura di attivazione online, i clienti che avranno aderito a uno dei due piani per la rete fissa potranno riscuotere il proprio buono, che può raggiungere bem 100 euro e può essere impiegato in diversi supermercati che hanno appoggiato l’iniziativa, riportati di seguito in ordine alfabetico: Ali Aliper, Bennet, Carrefour, Conad, Despar, Iper, Maxidi, Megamark, Pam e Super W.

Il buono sarà elargito esclusivamente a chi avrà completato la procedura totalmente online, pena l’impossibilità di accedere a questo bonus. Attualmente la promo è già disponibile e attivabile.