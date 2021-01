Le offerte WindTre Go sono state recentemente aggiornate dal gestore che, adesso, propone ai clienti Iliad e MVNO delle tariffe ancora più ricche di Giga di traffico dati. Il pacchetto di offerte operator attack WindTre Go, infatti, consente al momento di ricevere fino a 100 GB al mese a partire da un costo di soli 7,99 euro.

WindTre Go 100: le migliori offerte con 100 GB a partire da 6,99 euro al mese!

Le offerte del pacchetto WindTre attualmente rivolte ai clienti Iliad e MVNO sono disponibili a costi decisamente irrisori. I nuovi clienti, effettuando la portabilità del numero da uno degli operatori suggeriti dal gestore, hanno infatti la possibilità di ottenerle andando incontro a una spesa massima di 7,99 euro al mese.

Tra le offerte proposte dal gestore vi è la WindTre Go 100 Star Plus Limited Edition, che permette di ricevere:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

100 GB di traffico dati

Il costo della tariffa varia in base alla modalità di pagamento adottata per andare incontro alla spesa di rinnovo. Infatti, i clienti che decidono di attivare la tariffa sostenendo i costi tramite credito residuo vanno incontro a una spesa di rinnovo di 9,99 euro al mese. I clienti che, invece, decidono di saldare le spese tramite carta di credito, conto corrente o carta conto, scegliendo così la tariffa in versione Easy Pay, vanno incontro a un costo di 7,99 euro al mese.

L’attivazione delle offerte WindTre Go 100, si ricorda, non può essere effettuata indistintamente da tutti i nuovi clienti. WindTre richiede infatti il trasferimento del numero dal gestore francese Iliad o da uno degli operatori virtuali indicati, come Fastweb e PosteMobile.