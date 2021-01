Il Fuoritutto di Unieuro è davvero da brividi, la campagna promozionale promette all’utente finale la possibilità di accedere ad un serie di prezzi bassi praticamente mai visti prima d’ora, con i quali gli utenti potranno godere di sconti e di prodotti di altissima qualità.

Con Unieuro non si scherza, infatti risulta essere possibile effettuare gli acquisti sia in negozio, senza distinzioni o limitazioni particolari in merito alle regionalità, oppure direttamente sul sito ufficiale dell’azienda. In questo secondo caso è prevista la spedizione diretta al domicilio, completamente gratuita, al superamento però dei 49 euro di spesa.

Unieuro: grazie al volantino i prezzi sono molto più bassi

I due prodotti maggiormente rappresentativi del volantino Unieuro sono sicuramente Samsung Galaxy S20 Ultra e Xiaomi Mi 10T Pro, modelli non proprio recentissimi, dato il loro debutto sul mercato da ormai diversi mesi, ma comunque in grado di catturare l’attenzione dell’utente con un prezzo finale inferiore ai listini originari.

Il terminale di casa Samsung resta ancora particolarmente costoso, viene oggi proposto a 999 euro, mentre lo Xiaomi è più abbordabile, nonché alla portata della maggior parte di noi, saranno necessari 549 euro per il suo acquisto, ricordando che garantisce processore Qualcomm Snapdragon 865, con un bellissimo display IPS LCD.

Il volantino chiaramente non si limita ai suddetti modelli, riesce a raggiungere sconti altrettanto importanti su altre fasce di prezzo o categorie merceologiche in generale. I dettagli sono disponibili sul sito.