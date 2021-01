Telegram: le motivazioni per cui gli utenti la preferiscono a WhatsApp

Ora come ora a beneficiare di tutto il caos creato da WhatsApp è certamente Telegram, principale antagonista della nota app di messaggistica istantanea. Non ci sono infatti dubbi sul fatto che molte persone abbiano deciso di optare per questa soluzione, la quale in pochi giorni ha visto crescere esponenzialmente i suoi utenti.

Telegram infatti è passata da 75 milioni di clienti iscritti a 100 milioni in poco più di 72 ore, il che lascia capire quanto WhatsApp si trovi attualmente in difficoltà. Ci sono tante ragioni che spingono le persone a credere in questa soluzione, la quale in realtà da anni riesce a dire la sua senza alcun problema. Uno dei motivi principali è la presenza dei canali, veri e propri ambienti dedicati ad argomenti specifici.

Telegram, ecco le principali differenze che diversificano l’app da WhatsApp

La descrizione di Telegram sul Play Store risulta davvero perfetta per rendere l’idea di quanto l’app in questione sia una buona soluzione:

“Per quelli a cui interessa la massima privacy, Telegram offre le Chat Segrete. I messaggi delle Chat Segrete possono essere programmati e autodistruggersi automaticamente da entrambi i dispositivi dei partecipanti. In questo modo ogni tipo di contenuto che invii potrà scomparire — messaggi, foto, video e anche file. Le Chat Segrete usano la crittografia end-to-end per assicurarsi che un messaggio venga letto solo dal suo destinatario.”. Ecco poi altre caratteristiche: