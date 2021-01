Gli aumenti si sa, arrivano in modo inaspettato, ma almeno nel mondo della telefonia mobile spesso sono annunciati. Non è mai una buona notizia. Questa volta tocca ai clienti di ho.Mobile che desiderano passare in Tim o in Kena Mobile. Aumentano le tariffe in portabilità.

Aumento delle tariffe di Tim e Kena Mobile per le offerte in portabilità da ho.Mobile

Sarà forse un caso, ma dopo il problema di hackeraggio sulle sim di diversi clienti ho.Mobile, Tim e Kena Mobile hanno deciso di aumentare le tariffe in portabilità da questo operatore.

Forse questa scelta approfitta del fatto che, nonostante l’operatore virtuale di Vodafone sia corsa ai ripari, molti utenti preoccupati stiano cercando nuovi approdi. Infatti sono molti i clienti che stanno pensando di lasciare ho.Mobile. Purtroppo sembrano trovare vita difficile nel passaggio. È il caso di Tim e Kena Mobile che vedono un aumento delle tariffe per tutti i clienti che arrivano da ho.Mobile.

Ecco le offerte che vedono un aumento di prezzo

Tra tutte le tariffe, per i clienti di ho.Mobile, Tim offre minuti e sms illimitati. Per la navigazione internet sono inclusi 50 GB di traffico al mese sotto copertura 4G di Tim. Per il roaming EU sono disponibili 6 GB. Tutto questo 9,99 euro al mese. Nessun costo di attivazione, ma solo quello della sim che ammonta a 10,00 euro una tantum.

L’aumento delle tariffe vale anche per Kena Mobile. Infatti offre a 9,99 euro al mese minuti e sms illimitati con 50 GB di traffico dati su rete 4G. Questa offerta è valida non solo per chi proviene da ho.Mobile, ma anche Fastweb, CoopVoce e Tiscali.

Un bel rincaro se si pensa che l’offerta di Kena per i nuovi numeri, oltre a minuti e sms illimitati, propone 50 GB di internet a 5,99 euro al mese.

Non se la stanno passando bene i clienti di ho.Mobile. Non solo WindTre ha bloccato la portabilità, ma ora si trovano penalizzati anche nelle tariffe.