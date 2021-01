NETFLIX: tra le novità Shadow and Bone, Pieces of Her, Cowboy Bebop, Suits

Laddove vi è perseveranza e costanza non esiste arresa né sconfitta. Netflix, la piattaforma amata da tutti ce lo ha dimostrato. Questa, nonostante le svariate difficoltà dettate dal coronavirus non ha permesso alla pandemia di abbatterla e così, oggi è più forte di prima. I suoi utenti, dopo tanti mesi di “blocco” totale, non stanno più nella pelle e sono pronti a scoprire le più belle serie tv presenti sul colosso americano.

Netflix: il 2021 ci porta grandi novità

Il nuovo anno ha portato alla piattaforma Netflix una buona dose di ottimismo e novità. Sono tantissime infatti le nuove serie televisive che usciranno a breve. Prime tra tutte però vi sono Shadow and Bone, Pieces of Her, Cowboy Bebop, Suits.

Rompiamo il ghiaccio con la trama ufficiale della serie Shadow and Bone rilasciata da Netflix: “In un mondo spaccato in due da un’imponente barriera di eterna oscurità, dove mostruose creature banchettano sulla carne umana, una giovane soldato scopre un potere che potrebbe finalmente unire il suo paese. Ma mentre si sforza per affinare il suo potere, forze pericolose complottano contro di lei. Criminali, ladri, assassini e santi sono in guerra ora e ci vorrà molto più che la magia per sopravvivere.”

Pieces of Her si ispira al romanzo scritto da Karin Slaughter e narra la storia di una madre e una figlia che escono a cena per festeggiare un compleanno e si ritrovano in una sparatoria. Le due protagoniste si salvano grazie alla madre, che a quanto pare ha un passato celato.

Cowboy Bebop è invece l’adattamento di un anime giapponese degli anni Novanta, narrante un gruppo di cacciatori di taglie in viaggio su un’astronave.

Infine troviamo su Netflix Suits. Questa racconta di un giovane che, nonostante non abbia concluso gli studi, durante un colloquio impressiona il caso di un importante studio legale di New York. Ovviamente non finisce qui, ma lasciamo a voi il sequel.

Che sia d’esempio per tutti coloro che, per via della crisi dettata dal coronavirus, sono pronti a mollare i propri sacrifici e le proprie imprese.