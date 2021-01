MediaWorld attiva la nuova campagna promozionale con la quale cerca di distogliere l’attenzione degli utenti dall’e-commerce, e dalle dirette concorrenti, proponendo una soluzione ricchissima di occasioni da far girare la testa anche ai più scettici e restii all’acquisto.

Il volantino, intitolato “Guarda che Definizione”, risulta essere disponibile fino al 31 gennaio 2021 sia in negozio che direttamente online sul sito ufficiale; coloro che opteranno per un ordine da casa, dovranno comunque pagare le spese di spedizione per la consegna, indipendentemente dalla cifra effettivamente raggiunta. In parallelo, se interessati comunque alla rateizzazione senza interessi, non dimenticatevi che è possibile affidarsi al Tasso Zero, solo nel momento in cui si supereranno i 199 euro.

MediaWorld: il volantino guarda all’Alta Definizione

Il fulcro della campagna promozionale è indiscutibilmente mirato sul segmento dei televisori, tuttavia al suo interno si possono trovare svariati smartphone in promozione a prezzi complessivamente accessibili ed accettabili.

Tra i migliori annoveriamo iPhone 11 Pro (versione da 256GB di memoria interna) a 1199 euro, iPhone SE 2020 a 439 euro, Oppo Reno 4 a 499 euro, Xiaomi Redmi Note 9 a 169 euro, Xiaomi Redmi 9 a 139 euro, Samsung Galaxy A12 a 199 euro, Samsung Galaxy A21s a 159 euro, Oppo A72 a 189 euro, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G a 1329 euro.

Coloro che fossero interessati a conoscere da vicino il volantino MediaWorld, possono aprire le pagine che trovate qui sotto, in modo da godere di tutti i singoli prezzi che l’azienda ha appositamente pensato per noi.