Il nuovo anno è arrivato e questo significa che è tempo per una nuova gamma di giochi gratuiti per gli abbonati Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate. Gli utenti Xbox con un abbonamento attivo possono acquistare quattro giochi gratuiti per tutto gennaio 2021. La gamma Games with Gold di questo mese include Breakdown, Dead Rising, The King of Fighters XIII e Little Nightmares.

Tutti e quattro i giochi sono disponibili per tutti i possessori di Xbox One e Xbox Series X | S con un abbonamento Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate. Due degli omaggi sono ora disponibili e l’altra coppia sarà disponibile il 16 gennaio.

Giochi Xbox gratuiti con oro per gennaio 2021

Little Nightmares: 1-31 gennaio

The King of Fighters XIII: 1-15 gennaio

Breakdown: 16-31 gennaio

Dead Rising: 16 gennaio-15 febbraio

Sviluppato da Tarsier Studios e pubblicato da Bandai Namco Entertainment, Little Nightmares è un platform horror in 2D in cui i giocatori devono sopravvivere a un’enorme nave industriale chiamata The Maw con il fragile bambino vestito di giubbotto impermeabile giallo Six. Dopo essere uscito con grande successo di critica nel 2017 e aver ricevuto alcuni pezzi di DLC in seguito, Tarsier Studios ha annunciato che un sequel era in lavorazione nel 2019. Little Nightmares 2 uscirà l’11 febbraio 2021.

Sebbene non sia il più recente ingresso di The King of Fighters, The King of Fighters XIII è uno dei più riconoscibili, essendo stato sul mercato per sei anni prima che il creatore SNK abbandonasse The King of Fighters XIV nel 2016. The King of Fighters XIII presenta meccaniche familiari ai fan della serie, come la tradizionale composizione della squadra 3v3.

Questa voce introduce anche la nuovissima modalità EX, un buff che scatena una versione più potente dello speciale di un personaggio. SNK ha recentemente confermato che una rivelazione per The King of Fighters XV sarà presentata in anteprima all’inizio del mese prossimo.

Dead Rising è la versione più stravagante di Capcom sull’apocalisse zombi, che segue il giornalista Frank West intrappolato in un centro commerciale situato in una città colpita da un’epidemia. I giocatori possono usare qualsiasi cosa nel centro commerciale come un’arma, dalle sedie e appendiabiti alle pistole e agli esplosivi, o creare il proprio equipaggiamento per eliminare l’orda di zombi e fuggire dal centro commerciale Willamette tutto d’un pezzo.

Il gioco più vecchio della lista e un titolo Xbox originale, Breakdown è un gioco d’azione in prima persona che è stato lodato per la sua scelta di prospettiva per raccontare la sua storia, qualcosa di più comune in questi giorni con il riemergere del design di giochi di simulazione immersivi. I giocatori controllano Derrick Cole, un tizio affetto da amnesia che, dopo aver scoperto i suoi nuovi poteri, deve combattere per uscire dal laboratorio industriale che ha eseguito esperimenti disumani su di lui e su molti altri.