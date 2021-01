Comet promette un volantino assolutamente invidiabile, con all’interno tantissima tecnologia e smartphone a prezzi incredibilmente bassi, con una piccola chicca, sarà possibile ricevere la merce a domicilio a titolo totalmente gratuito, senza costi aggiuntivi di alcun tipo.

Coloro che vorranno acquistare direttamente sul sito ufficiale di Comet, infatti, potranno scegliere di attivare la spedizione gratuita, a patto che comunque venga effettuata una spesa complessivamente superiore ai 49 euro. In aggiunta, segnaliamo la disponibilità del cosiddetto finanziamento a Tasso Zero, sarà difatti possibile richiedere una rateizzazione senza interessi, con suddivisione del pagamento in 10 o 20 mensilità.

Comet: quali sono gli altri sconti del periodo

Grazie al volantino Comet gli utenti si ritrovano a poter mettere le mani su alcuni prodotti decisamente interessanti, tra questi annoveriamo sicuramente l’Apple iPhone 11, nella versione da 64GB di memoria integrata, raggiungibile al prezzo finale di 649 euro.

Nell’eventualità in cui, invece, foste interessati ad uno smartphone Android, sappiate che potrete acquistare uno Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Galaxy A31, Galaxy A20s, Oppo Reno 4Z, Oppo A53s, Oppo A15, Samsung Galaxy A51 o Vivo Y11s.

Tutti i prodotti sono raccolti direttamente nelle pagine del volantino che potete trovare elencate qui sotto, naturalmente sono disponibili anche altri modelli rispetto a quelli discussi in precedenza, altrettanto interessanti ed in vendita a prezzi complessivamente allettanti. Se volete scoprire nel dettaglio la campagna promozionale di Comet, dovete prima di tutto aprire le pagine stesse (cliccatele per visualizzarle in alta definizione).