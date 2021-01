Il volantino di fine Gennaio di Carrefour, raccoglie le migliori occasioni che gli utenti avrebbero mai sperato di vedere, e le applica in una soluzione che attualmente risulta essere attiva sull’intero territorio nazionale, senza distinzioni o rinunce particolari.

Con la campagna promozionale gli utenti si ritrovano a poter accedere a tantissimi prodotti a prezzi sempre più bassi, in questo modo sarà possibile godere dei migliori dispositivi in circolazione, senza spendere cifre particolarmente elevate. L’acquisto, come già detto, sarà possibile solamente nei negozi, non sul sito ufficiale dell’azienda; se interessati, inoltre, è prevista la rateizzazione senza interessi per ogni acquisto con una spesa superiore ai 199 euro.

Carrefour: quanti sconti e che prezzi bassi

I migliori prezzi del volantino Carrefour passano per il settore degli smartphone, qui troviamo ad esempio un buonissimo Xiaomi Mi 10T Lite 5G, in vendita a soli 329 euro; cifra più che adeguata per un terminale che fa del rapporto qualità/prezzo la propria arma vincente.

Le altre soluzioni da non perdere di vista restano comunque entro una fascia inferiore, poiché annoveriamo Oppo A53s, Motorola G9 Plus, Xiaomi Redmi 9AT, TCL 10Se o Samsung Galaxy A31.

Per avere ogni singola offerta del volantino Carrefour a disposizione, dovete aprire le pagine che abbiamo inserito direttamente nell’articolo, così facendo potrete scoprire nel dettaglio tutti i prezzi più bassi, le riduzioni da non perdere di vista, e capire quanto sia valida la campagna senza muovervi di casa.