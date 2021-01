Ci sono una serie di importanti tariffe per i clienti di TIM, Vodafone, WindTre ed Iliad nel corso di questo mese di Gennaio. Gli operatori telefonici più popolari in Italia sono costantemente alla ricerca di nuovi clienti. Per questa ragione, si moltiplicano le tariffe low cost, concentrate principalmente sui Giga internet.

TIM, Vodafone, WindTre, Iliad: le offerte di Gennaio ricche di Giga

Una delle migliori proposte di inizio anno è la TIM Gold Pro. Gli abbonati che scelgono questa particolare tariffa di TIM avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS illimitati verso tutti e 70 Giga internet. Il costo mensile per il rinnovo è di 7,99 euro al mese.

A TIM si oppone la ricaricabile di Vodafone. Il provider inglese, infatti, mette a disposizione del suo pubblico la ricaricabile Special 100 Giga. In questo caso le soglie di consumo per gli utenti prevedono minuti illimitati verso tutti, SMS infiniti e soprattutto 100 Giga per la navigazione internet. Il costo mensile in tale circostanza è di 9,99 euro al mese.

Oltre alle tariffe di TIM e Vodafone, gli abbonati potranno anche scegliere la WindTre MIA. Tra le varie versioni della ricaricabile di WindTre molto conveniente è quella con chiamate illimitate, SMS senza limiti e 50 Giga internet al prezzo mensile di 7,99 euro.

Non in ordine di importanza, l’ultima proposta è quella di Iliad. Il gestore francese ancora per qualche giorno rende disponibile la sua Giga 70. Questa tariffa prevede minuti ed SMS illimitati con 70 Giga internet ad un costo fisso di 9,99 euro al mese.