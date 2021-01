TIM: l'operatore telefonico con questa promo supera di netto ho. Mobile

Ciò che è accaduto ad ho. Mobile negli ultimi periodi ha convinto sempre più persone ad abbandonare l’operatore virtuale. Ovviamente, d’altro canto, a cogliere la palla al balzo vi è la compagnia telefonica TIM. In che modo? Questa ha deciso di proporre una tariffa dedicata proprio a coloro che effettueranno la variazione di gestore. Andiamo a scoprirla insieme.

E così la compagnia TIM ha guadagnato dei nuovi punti grazie alla nuova promozione che vi elencheremo qui di seguito. Il suo nome è Jet GPro, comprende un pacchetto con minuti e GB ad un costo super conveniente e potrebbe essere l’alternativa perfetta.

TIM Jet GPro: tutti i dettagli della nuova tariffa

La nuova promozione è adatta esclusivamente a coloro che provengono dall’operatore ho. Mobile, LycaMobile e altri MVNO (esclusi Very Mobile e Kena Mobile). Jet GPro prevede minuti illimitati verso tutti e 50 GB di traffico dati in 4G fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload. Il costo mensile non supera gli 11,99 euro e comprende anche i servizi hotspot personali e Tim Base e Chat (chat su WhatsApp e altri social senza consumare Giga).

Questa speciale offerta si può attivare sia online (primo mese gratis) che tramite call-center. Il costo al momento dell’acquisto non è esagerato e ammonta a 25 euro con 20 euro di traffico incluso (5 euro) per via dell’attivazione della SIM. Per effettuare la spedizione non si necessita di alcun pagamento, il quale può avvenire anche più semplicemente in contanti durante la consegna al corriere. Per le novità tornate a trovarci.