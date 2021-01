Una grande promozione per i Giga internet è in arrivo per i clienti di TIM. Il provider italiano lancia una serie di tariffe molto vantaggiose in questo mese di Gennaio con l’obiettivo di favorire quegli abbonati che desiderano incrementare le loro soglie per la connessione internet.

Anche nei prossimi giorni gli abbonati di TIM potranno contare sulle tariffe xTe Giga illimitati. In base al proprio profilo ed alla propria ricaricabile di riferimento, ogni cliente avrà la facoltà di aggiungere soglie dati aggiuntive per navigare sotto rete 4G e 4,5G.

TIM, a Gennaio ci sono Giga senza limiti per tutti gli abbonati

Tra le iniziative più importanti sotto questo punto di vista spicca la Giga illimitati Black. Gli abbonati che scelgono questa promozione riceveranno connessione senza limiti di Giga per internet ad un prezzo molto vantaggioso di 9,99 euro al mese.

Ancora più conveniente, in alternativa alla precedente iniziativa, è la Giga illimitati Green. Gli abbonati che optano per questa promozione aggiuntiva riceveranno sempre Giga internet illimitati, ma il costo sarà nettamente più basso rispetto al precedente. Gli abbonati dovranno pagare solo 1,99 euro ogni mese.

Queste offerte si rivolgono esclusivamente agli abbonati di TIM che hanno un piano ricaricabile già operativo. Le soglie internet illimitate sostituiranno pro tempore i consumi previsti con la ricaricabile. Il costo delle offerte internet dovrà essere invece integrato con quello dell’opzione di riferimento.

TIM sta avvisando gli utenti idonei a queste promozioni via SMS. Gli abbonati possono attivare le offerte rispondendo all’SMS o visitando l’area personale dell’app ufficiale TIM.