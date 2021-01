CoopVoce inaugura la ChiamaTutti TOP 30 a soli 8,50 euro al mese

CoopVoce ruba spesso la scena a gestori ben più prestanti rispetto a quanto fatto durante gli ultimi anni. Se si prende infatti in esame l’operato delle ultime annate, il noto gestore virtuale non risulta di certo tra i migliori anche se la crescita è stata esponenziale.

Non c’erano infatti molti riscontri inizialmente a causa soprattutto di quelli che erano i contenuti delle offerte. Il pubblico, in procinto di cambiare gestore, si era più volte lamentato della povertà di minuti, giga ed SMS, tutte caratteristiche che ad oggi rappresentano il fiore all’occhiello di CoopVoce. Sono cambiata infatti moltissime cose rispetto al passato, tanto da porre questo provider in alto rispetto a tante altre aziende che si occupano di telefonia. Il merito è poi anche della strategia che è cambiata, portando nuovi contenuti e nuove promozioni ormai mensilmente.

CoopVoce: arriva la nuova ChiamaTutti TOP 30 con tutto incluso e a soli 8,50 euro al mese

CoopVoce ha lanciato la sua nuova ChiamaTutti TOP 30, promo che non lascia nulla fuori. La promo prevede 30 GB di traffico internet alla massima velocità in 4G sulla rete mobile di Telecom Italia, minuti illimitati e 1000 SMS. L’offerta si rinnova lo stesso giorno di ogni mese. Per sempre.

Sul sito ufficiale si legge:

assare a CoopVoce non è mai stato così semplice: da oggi puoi ricevere a casa la tua nuova SIM CoopVoce con TOP 30. In promozione, se decidi di attivarla online, nessun costo di spedizione, nessun costo di attivazione e la convenienza di sempre! Tu scegli CoopVoce, noi ti recapitiamo la SIM, ovunque tu sia, comodamente nella tua buchetta della posta.

Se preferisci, invece, ritirare la SIM nella tua Coop di fiducia, da oggi puoi anche prenotarla online e ritirarla al punto vendita. In questo caso, la SIM costa 10€ con 5€ di traffico incluso.

QUESTA PROMOZIONE È ATTIVABILE ANCHE DAI GIÀ CLIENTI AL COSTO DI ATTIVAZIONE DI 9 EURO.