Il volantino lanciato da Comet nel corso del mese di Gennaio, rappresenta un buonissimo punto di partenza per cercare di spendere sempre il meno possibile sui vari acquisti che l’utente effettuerà sia in negozio che direttamente affidandosi all’e-commerce aziendale.

Coloro che opteranno per una soluzione di questo tipo, inoltre, avranno la possibilità di approfittare della spedizione gratuita presso il proprio domicilio, solo nel momento in cui verrà effettuata una spesa del valore superiore ai 49 euro, in caso contrario verrà richiesto il versamento di una piccolissima cifra aggiuntiva al prezzo mostrato a schermo.

Se invece si fosse interessati al finanziamento, ricordiamo essere presente la rateizzazione senza interessi, con pagamento automatico direttamente tramite il conto corrente bancario.

Non perdetevi infine i codici sconto Amazon, sono tutti disponibili in esclusiva assoluta sul canale Telegram di TecnoAndroid.

Comet: queste sono le offerte attive al momento

Il prezzo più interessante del volantino Comet, che ricordiamo è attivo fino al 20 gennaio 2021 incluso, è quello applicato sull’Apple iPhone 11. Sebbene sul mercato risulti già essere disponibile il nuovo modello, al giorno d’oggi l’utente si ritrova a poterlo acquistare con una spesa definitiva pari a 649 euro, una cifra di tutto rispetto per un prodotto dalla qualità superiore alla media.

Il mondo Android è invece attraversato da una serie di sconti applicati su prodotti relativamente economici, qui sarà possibile affidarsi a soluzioni del calibro di Xiaomi Redmi Note 9 Pro e Redmi Note 9, LG K42, LG K22, Huawei P40 Lite, Vivo Y11s, Samsung Galaxy A51, Galaxy A31, Galaxy A20s, Oppo Reno 4Z, Oppo A15 e Oppo A53s.