A partire da domani 18 gennaio 2021, l’operatore Tim inizierà a proporre, ad alcuni ex clienti che in precedenza hanno lasciato il consenso commerciale, alcune offerte di tipo winback a meno di 10 euro al mese.

Stiamo parlando delle offerte della gamma Go, che comprende la Gold Go, la Silver Go e la Titanium Go. Non ci resta che scoprire nel dettaglio i bundle offerti.

Torna in Tim con le offerte winback Go a meno di 10 euro al mese

Dopo essere stato contattato, l’ex cliente TIM che accetta la proposta del call center, dovrà acquistare una nuova SIM ricaricabile TIM con contestuale richiesta di portabilità (MNP) sul numero che è stato selezionato. La nuova SIM ricaricabile, dal costo di 10 euro con 10 euro di traffico incluso (anziché 25 euro con 20 euro di traffico acquistando in altri canali di vendita), viene spedita gratuitamente tramite corriere e va pagata con contrassegno.

La nuova TIM Gold GO prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri di rete mobile e rete fissa nazionale, sms illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete fissa nazionale e 70 Giga di traffico internet mobile a 9.99 euro al mese. L’offerta è riservata ai nuovi clienti TIM che effettuano richiesta di portabilità (MNP) da iliad, PosteMobile, Digi Mobil e qualsiasi altro Operatore Virtuale non sotto rete TIM (escluso Very Mobile, ho. e Lycamobile).

TIM Silver GO prevede invece ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri di rete mobile e rete fissa nazionale, sms illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete fissa nazionale e 70 Giga di traffico internet mobile a 9.99 euro al mese. L’offerta è riservata ai nuovi clienti TIM che effettuano richiesta di portabilità (MNP) dai seguenti operatori mobili: FastWeb Full, CoopVoce (anche ESP), Tiscali, BT Italia FULL MVNO, BT Enia Mobile e Welcome Full.

Infine troviamo la TIM Titanium GO comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico dati al mese in 2G, 3G e 4G al prezzo di 9.99 euro al mese. Quest’ultima è disponibile per tutti i clienti che provengono da Vodafone, WindTre, Very Mobile, ho. e Lycamobile.