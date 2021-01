Il prezzo da pagare per avere smartphone con batterie capienti si manifesta nel peso del dispositivo e nel tempo di ricarica sensibilmente dilatato rispetto ai modelli inferiori. Ad ogni modo la tecnologia avanza spedita nel contesto dell’ottimizzazione ingegneristica del comparto mobile. Appear, azienda con sede a San Francisco specializzata nello sviluppo di soluzioni IoT B2B, ha previsto la nascita di un nuovo telefono in grado di contare su ricariche fulminee e dispositivi più leggeri. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Smartphone 5G: in arrivo i modelli light con batteria carica in pochi minuti

La compagnia americana operante in diversi comparti tecnologici a livelli internazionali conta di ottemperare la produzione di smartphone 5G innovativi sotto molti punti di vista. La collaborazione con Foxconn India garantirà a breve la commercializzazione di nuove tipologie di dispositivo.

Si inizia a parlare di batteria al grafene per gli smartphone che verranno in questo 2021 e negli anni a venire. La tecnologia agli ioni di litio Graphene Super 20 Power Bank con ricarica rapida proprietaria adotterà processori Qualcomm e garantirà una ricarica piena in meno di mezz’ora.

In un recente comunicato stampa la società ha chiarito che:

“Il grafene è simile alla grafite ed è composto esclusivamente da carbonio”. Ha rivoluzionato molte aree di produzione grazie alle sue proprietà uniche. Sebbene sia più resistente dell’acciaio, il grafene è leggero ed è uno dei materiali più conduttivi. Ciò consente di agire come un super condensatore nella rivoluzionaria tecnologia Fast Charge di Appear. Le batterie agli ioni di litio potenziate con grafene hanno una durata maggiore, capacità più elevate e tempi di ricarica più rapidi pur rimanendo flessibili e leggere”.

Resistente ai liquidi e correlato di diverse app proprietarie indispensabili potrebbe rappresentare l’apripista per un nuovo livello tecnologico per il quale ci riserviamo una trattazione più esaustiva nel corso dei prossimi mesi.