Ogni anno sempre di più la concorrenza nel mondo della telefonia mobile si acuisce fino a portare a galla qualche sorpresa. Se gli ultimi tre anni sono stati marchiati a fuoco dal nuovo che avanza che risponde al nome di Iliad, non si può di certo biasimare la crescita esponenziale di CoopVoce.

Questo gestore che non aveva riscosso grandi successi in passato è riuscito ad invertire la tendenza e quindi a modificare le sue sorti che sembravano già scritte. Pronto a rimanere nell’oblio per sempre, il noto provider di casa Coop ha modificato la sua strategia raggiungendo grandi traguardi. Ad oggi sono infatti tanti gli utenti che in procinto di cambiare gestore valutano le promozioni di CoopVoce. Queste risultano molto vantaggiose sia dal punto di vista del prezzo che per quanto riguarda i contenuti. Inoltre un grande passo avanti è stato compiuto in merito alla ricezione, molto più performante grazie ad alcuni cambi infrastrutturali che a quanto pare sono ancora in corso d’opera.

CoopVoce: la nuova ChiamaTutti TOP 30 suscita grande interesse, ecco cosa contiene

Durante gli ultimi giorni è nata una nuova offerta da parte di CoopVoce: ecco la ChiamaTutti TOP 30.

Questa nuova soluzione permette di avere 30 giga in 4G sfruttando la rete mobile di Telecom Italia, minuti senza limiti e 1000 SMS per un costo unitario di 8,50 € al mese. Questa promozione è disponibile anche per coloro che risultano già clienti, con il semplice pagamento di nove euro per il costo di attivazione. La promozione sarà valida fino al prossimo 10 marzo 2021.