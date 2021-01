Unieuro tenta in tutti i modi di iniziare il 2021 con il piede giusto, e per questo motivo ha deciso di lanciare una campagna promozionale decisamente interessante, nonché ricchissima di prezzi bassi applicati su prodotti di alta qualità ed appartenenti alle più svariate categorie merceologiche.

Il risparmio è alla portata di ogni singolo consumatore sul territorio nazionale, poiché l’acquisto potrà essere completato online con possibilità di ricevere gratuitamente la merce al proprio domicilio, al superamento dei 49 euro di spesa, oppure sarà possibile recarsi nei vari punti vendita sul territorio, senza vincoli regionali o quant’altro.

Se siete interessati ai codici sconto Amazon, potete riceverli completamente gratis sul vostro smartphone, iscrivendovi subito a questo canale Telegram.

Unieuro: queste sono le offerte del momento

Con Unieuro gli utenti possono pensare di accedere ad ottimi sconti, infatti già di base ci si ritrova a poter mettere le mani su prodotti di alto livello, quali sono ad esempio Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, in vendita finalmente a meno di 1000 euro, senza dimenticarsi anche di uno Xiaomi Mi 10T Pro, proposto ufficialmente a 549 euro (con alle spalle il processore Qualcomm Snapdragon 865G ed un ampissimo display).

Tra gli altri prodotti in promozione non mancano soluzioni come Asus ZenFone 7, Huawei Y6p, Oppo A15, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, LG K22, Huawei P Smart 2021, Oppo Reno 4Z 5G, Huawei P40 Lite E e Huawei P Smart Pro, tutti comunque in grado di proporre prezzi decisamente più bassi del normale.

Il volantino Unieuro lo potete sfogliare sul sito ufficiale in ogni sua parte, con anche le indicazioni in merito alle altre categorie merceologiche coinvolte.