Expert continua con l’ottima campagna promozionale Fuoritutto, e si ritrova ad avere la meglio direttamente sulle dirette rivali del settore, poiché in grado di proporre prezzi sempre più alla portata dei consumatori che vogliono spendere il meno possibile, senza rinunciare alla qualità.

Il volantino disponibile in questo periodo, risulta essere attivo fino al 17 gennaio 2021, in ogni singolo punto vendita sul territorio nazionale, ma anche direttamente per coloro che vorranno affidarsi al sito ufficiale. Acquistando tramite l’e-commerce aziendale si avrà la certezza di essere costretti a pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, indipendentemente dalla cifra raggiunta.

Il canale Telegram di TecnoAndroid si occupa delle migliori offerte Amazon e dei codici sconto più incredibili della giornata, lo trovate gratis a questo link.

Expert: occasioni a non finire per tutti gli utenti

Con Expert il risparmio è incredibile, a partire proprio dagli sconti pensati per la fascia alta del mercato della telefonia mobile, in questo caso sarà possibile pensare di acquistare un ottimo Apple iPhone 11 Pro, con una spesa effettiva di soli 949 euro per la versione da 64GB.

In alternativa il consiglio è di scendere di circa 400 euro, spendendo 549 euro, per accedere ad un prodotto dalla qualità ugualmente elevata, stiamo parlando dello Xiaomi Mi 10T Pro, uno smartphone eccellente sotto ogni punto di vista, con processore Qualcomm Snapdragon 865, ampio display ed un comparto fotografico di tutto rispetto.

Il volantino Expert non si limita ai suddetti prodotti, ma si estende anche verso altre categorie merceologiche, di conseguenza consigliamo caldamente di aprire il prima possibile le pagine che trovate nell’articolo stesso.