A partire da ieri 15 gennaio 2021, l’operatore Tim ha messo a disposizione ai propri clienti i nuovissimi Samsung Galaxy S21 a rate, a partire da soli 15 euro al mese.

I nuovi device sono stati presentati dal colosso sud coreano lo scorso 14 gennaio 2021 e la gamma comprende Galaxy S21 5G 128/256 GB, Galaxy S21 Plus 128/256 GB e Galaxy S21 Ultra 5G 128 GB. Scopriamo insieme il costo con l’operatore.

Tim propone la nuova gamma Samsung Galaxy S21 a rate

I nuovi Samsung Galaxy S21 entreranno nel listino rateizzazioni valido per tutti i clienti TIM ricaricabili, tutti validi sia con acquisto tramite finanziamento Santander dal 15 Gennaio 2021, mentre con la rateizzazione standard TIM dal prossimo 19 Gennaio 2021, salvo cambiamenti. Nel dettaglio, è proposto Samsung Galaxy S21 5G 128GB al costo di 20 euro al mese per 30 mesi senza anticipo. Allo stesso prezzo con finanziamento Santander su carta di credito (rata finale 200 euro), mentre su conto corrente bancario a 15 euro al mese per 30 mesi con 149 euro di anticipo e 200 euro di rata finale.

Passiamo a Samsung Galaxy S21 5G 256GB al prezzo di 20 euro al mese per 30 mesi con 49 euro di anticipo. Allo stesso prezzo con finanziamento Santander su carta di credito (rata finale 230 euro), mentre su conto corrente bancario a 17 euro al mese per 30 mesi con 139 euro di anticipo (rata finale 230 euro). Samsung Galaxy S21 Plus 5G 128 GB ha invece un costo di 25 euro al mese per 30 mesi senza anticipo. Allo stesso prezzo con finanziamento Santander su carta di credito (rata finale 255 euro), mentre su conto corrente bancario a 19 euro al mese per 30 mesi con 179 euro di anticipo (rata finale 255 euro).

Il modello con 256 GB di memoria costa invece 25 euro al mese per 30 mesi con 49 euro di anticipo. Su conto corrente costa 20 euro al mese per 30 mesi con 199 euro di anticipo e una rata finale di 280 euro. Passiamo al modello Ultra, il 128 GB ha un costo di 32 euro al mese per 30 mesi senza anticipo. Con finanziamento Santander su carta di credito a 30 euro al mese per 30 mesi con 49 euro di anticipo (rata finale 320 euro), mentre su conto corrente bancario a 25 euro al mese per 30 mesi con 199 euro di anticipo (rata finale 320 euro).

Infine il Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 256GB al prezzo di 30 euro al mese per 30 mesi con 99 euro di anticipo. Allo stesso prezzo con finanziamento Santander su carta di credito (rata finale 330 euro), mentre su conto corrente bancario a 25 euro al mese per 30 mesi con 249 euro di anticipo (rata finale 330 euro). Non ci resta che attendere il prossimo 19 gennaio 2021 per finalizzare la scelta.