Iliad: 4 giorni per avere la Flash 70, ecco quanto costa con 70 giga

Iliad meriterebbe un discorso a parte per quanto riguarda il percorso dei gestori mobili in Italia. Ce ne sono stati davvero tanti che non sono riusciti a far valere i propri principi e a perseguire i propri scopi, i quali sono finiti per sciogliersi come neve al sole.

Questa nuova realtà che inizialmente non aveva guadagnato la fiducia da parte del pubblico italiano sta invece riuscendo a costruire un gran percorso. Parlano infatti da sé gli oltre 6 milioni di utenti raccolti in poco più di due anni con i dati in aggiornamento prossimamente riguardo al terzo anno. Iliad concede una grande opportunità esclusiva: quella di continuare a sottoscrivere le offerte lanciate inizialmente. In questo momento sul sito ufficiale è disponibile infatti l’offerta da 50 giga a soli 7,99, ma ad attirare l’attenzione c’è ben altro.

Iliad: solo 9,99 € al mese per avere l’offerta da 70 giga, mancano quattro giorni

A rubare la scena alle consuete promozioni telefoniche di Iliad e a tutto il resto della concorrenza è la Flash 70. Tale soluzione, che viene fuori solo per alcuni periodi di tempo, permette agli utenti di avere il massimo.

Con soli 9,99 euro al mese infatti è possibile ottenere un gran comparto di contenuti che spaziano fino ad arrivare all’opportunità di avere il 5G gratis. Ecco dunque minuti senza limiti verso tutti i gestori, SMS senza limiti verso tutti e anche 70 giga.

La promo in questione durerà ancora per 4 giorni, dopodiché tornerà a data da destinarsi. Ricordiamo che chiunque dovesse sottoscriverla potrà tenerla attiva per sempre allo stesso prezzo.