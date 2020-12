Lo Steam News Hub, precedentemente disponibile solo come funzionalità sperimentale di Steam Labs, è stato lanciato ufficialmente. La nuova funzionalità ti consente di seguire le notizie, trovare rapidamente gli aggiornamenti del gioco e ti informa anche sui tempi di inattività programmati e sugli eventi, il tutto da Steam.

Visivamente, non è cambiato molto dall’ultima volta che l’abbiamo guardato, ma ora è ancora più facile trovare curatori di notizie, che includono siti di notizie come questo. La sezione In primo piano, che mostra gli aggiornamenti e gli eventi per i giochi più popolari, è stata leggermente rinominata da “più venduti” a “migliori fonti”.

Steam News Hub si trova sotto la sezione Notizie

La sezione non mostrerà solo feed di giochi popolari ma anche feed di notizie seguiti da molti utenti. C’è anche una nuova scheda per il blog ufficiale di Steam. Puoi personalizzare l’hub delle notizie gestendo le preferenze del negozio o cambiando il tipo di post che desideri vedere.

L’hub include automaticamente le notizie sui giochi che possiedi, ma puoi disattivare alcuni tipi di contenuti, come i live streaming o Nuove versioni. In sostanza, sembra che il News Hub semplifichi la visualizzazione delle notizie sui giochi che ti interessano senza dover prima rintracciare le schede dello store per ogni gioco.

Puoi accedere all’Hub delle notizie dall’elenco a discesa della scheda Negozio nell’app Steam, dove troverai il collegamento sotto la scheda Negozio. Se vuoi vedere le notizie sul tuo Steam News Hub, vai in News Hub e cerca la tua fonte preferita. Steam News Hub è ora disponibile per tutti gli utenti su Steam.