Il nuovo volantino lanciato in questi giorni da Esselunga viene definito magnifico, per la sua capacità di permettere l’acquisto di un ottimo smartphone, ad un prezzo complessivamente e generalmente ridotto, senza apporre particolari limitazioni.

L’accesso alla campagna risulta essere possibile in ogni punto vendita sparso per il territorio nazionale, ma non direttamente sul sito ufficiale; l’utente che vorrà acquistare il prodotto scontato dovrà necessariamente recarsi personalmente presso il negozio, entro e non oltre il 24 gennaio 2021, sperando che le scorte non si esauriscano anticipatamente.

Tutti i codici sconto Amazon sono completamente gratis sul nostro canale Telegram, li trovate a questo indirizzo.

Esselunga: le offerte tech tornano in auge

Il prodotto su cui Esselunga ha voluto focalizzare la propria attenzione è l’ottimo Oppo A72, un modello appartenente alla fascia media, in vendita ufficialmente nel periodo corrente a soli 169 euro, con 128GB di memoria interna espandibile tramite microSD.

Le specifiche tecniche parlano di un terminale complessivamente di buona qualità, poiché presenta un ampio display da 6,5 pollici con annessa risoluzione FullHD+, affiancato da sistema operativo Android 10, 4GB di RAM, 4 fotocamere integrate direttamente nella parte posteriore, un componente da 16 megapixel anteriormente, per finire con 5000mAh di batteria e la presenza del solito lettore per le impronte digitali per uno sblocco più rapido in sicurezza.

Il prezzo indicato risulta essere valido fino al 24 gennaio 2021, a meno che le scorte non si esauriscano in anticipo, in caso contrario non verranno rifornite in corso d’opera, di conseguenza l’utente si ritroverà costretto ad abbandonare l’eventuale acquisto del prodotto, nonostante la validità del volantino esselunga.