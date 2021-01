CoopVoce sorprende concorrenza ed utenti con la TOP 50 che regala 30 euro

Uno dei gestori che mai e poi mai gli utenti avrebbero pensato di seguire al giorno d’oggi è CoopVoce, il quale fino a qualche mese fa godeva di recensioni negative. Queste sono state finalmente sormontate da tutte le esperienze positive ottenute da quelle persone che cercavano un nuovo provider da impiantare sul proprio smartphone e che rispettasse le esigenze richieste. La strategia è infatti profondamente cambiata rispetto a quando il gestore virtuale offriva pochi contenuti seppur con un prezzo abbordabile.

CoopVoce attualmente è uno dei migliori su piazza in merito al rapporto tra quantità, qualità e prezzo, proprio come dimostrano le promo lanciate sul sito ufficiale. Tra queste ce ne sono state alcune che hanno rubato il cuore degli utenti, proprio come quella in vigore al momento. Il merito della crescita è da attribuire anche al miglioramento infrastrutturale, il quale a quanto pare non si fermerà.

In un’intervista durante gli scorsi giorni, Massimiliano Parini, responsabile del progetto CoopVoce ha risposto alla domanda chiave, ovvero se diventeranno presto un Full MVNO: “Pur restando un operatore cosiddetto virtuale, CoopVoce si doterà nel corso del 2020 di un’infrastruttura tecnologica indipendente “FULL” che ci permetterà di gestire in autonomia gran parte della struttura tecnologica e di offrire nuovi servizi con nostre nuove SIM, pur mantenendo la copertura del servizio mobile 4G di Tim“.

CoopVoce: la nuova ChiamaTutti TOP 50 arriva per battere la concorrenza ed offre un regalo

La nuova promo di CoopVoce che prende il nome di TOP 50, permette a tutti di avere minuti senza limiti, 1000 SMS e 50 giga in 4G per navigare. Il prezzo di 9,99 include però anche un grande regalo: tutti coloro che sottoscriveranno l’offerta avranno 30 € gratis per utilizzare rispetto al credito residuo extra.