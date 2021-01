I Saldi Invernali sono finalmente arrivati sulla maggior parte del territorio italiano, anche Comet decide di fare la propria parte con il lancio di un volantino che la vede proporre al pubblico una miriade di prezzi relativamente bassi, con prodotti di altissimo livello fortemente scontati.

Il fulcro centrale della campagna promozionale è la versatilità, in altre parole la possibilità di accedere agli stessi identici sconti, senza limitazioni regionali o particolarità tali che impediscano all’utente di raggiungere il prodotto desiderato. Il volantino di conseguenza è perfettamente fruibile in ogni punto vendita in Italia, ma anche online tramite l’e-commerce aziendale, con possibilità di ricevere gratuitamente la merce a domicilio, previo superamento dei 49 euro di spesa complessiva.

Iscrivetevi subito al canale Telegram di TecnoAndroid, potete ricevere codici sconto Amazon ed offerte gratis sul vostro smartphone.

Comet: le offerte d’inverno sono le migliori del mese

L’idea di Comet è di ampliare il più possibile le possibilità di accesso da parte degli utenti, a partire dall’offrire uno dei prodotti più desiderati del momento, ad un prezzo non particolarmente elevato. Questo è il caso dell’Apple iPhone 11, uno smartphone molto interessante, in vendita a 649 euro nella versione da 64GB di memoria interna (ed ovviamente no brand).

Coloro che invece fossero interessati ai prodotti con sistema operativo Android, potranno fare affidamento su modelli disponibili a meno di 300 euro, quali sono ad esempio Oppo Renpo 4Z 5G, oppure Oppo A51, Xiaomi Redmi Note 9 o Vivo Y11s.

Per godere di una visione d’insieme del volantino Comet, potete comunque aprire subito le pagine indicate nell’articolo.