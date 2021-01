Questa settimana gli sviluppatori di Niantic hanno rilasciato un nuovo aggiornamento per Pokemon GO. Oltre a ciò che siamo stati in grado di vedere nel codice live del gioco, nella build del gioco è apparso un intero gruppo di funzionalità nuove e non proprio attive. Elementi come una nuova Ditto Extensions Library e Promise Library sono apparsi nel codice prima che fossero pronti per il gioco vero e proprio.

Gli utenti di PokeMiners su Reddit hanno mostrato un enorme elenco di bit e pezzi sul codice di gioco corrente per Pokemon GO. Questo aggiornamento include nuove mosse, nuovi modi di ricerca e nuove statistiche per salire di livello.

Pokemon Go: nuove funzioni in arrivo

Se stai cercando nuovi modi per organizzare e cercare i tuoi Pokemon, ora puoi dare un’occhiata a Tag e XL Candy Searching. Se hai l’ultima versione di Pokemon GO, ora dovresti essere in grado di cercare i nomi che hai allegato ai tuoi tag. Potrai anche cercare “candyxl” per trovare i Pokemon che hai potenziato oltre il livello 40. È apparso un set di codici che suggerisce che in futuro sarà disponibile una funzione di fotoritocco in-app. Gli strumenti dell’editor potrebbero essere presto disponibili.

C’è un nuovo modo per inviare news sponsorizzate al gioco, inclusi gli aggiornamenti normali, a scorrimento e dei pulsanti. Questo probabilmente apparirà come un nuovo modo per Niantic di mostrare annunci pubblicitari sotto forma di eventi o prodotti sponsorizzati.

Nel codice è apparso anche un piccolo tag molto strano. Il tag “DismissAllPokemonInventories” attualmente non sembra avere alcun effetto sul gioco dal vivo, ma potrebbe presto arrivare come funzionalitá attiva. Le statistiche di aumento di livello sono state modificate con questo aggiornamento.

Nel frattempo, in futuro potremo vedere un servizio di abbonamento per Pokemon Go. Nel gioco – e aggiunti al gioco nelle ultime settimane e mesi – ci sono riferimenti ai costi di abbonamento in abbondanza. Questa settimana vediamo “SubscriptionState” con quanto segue: Active, Canceled, Expired, Grace_Period, Free_trial, Pending_Purchase, AutoRenewDate e Validated Subscription SKU Info.