Arrivano interessanti novità sul fronte sviluppo software per il noto social fotografico Instagram, ormai da qualche anno proprietà di Facebook Inc. Le novità in questione riguarderebbero le interazioni tra utenti.

Alessandro Paluzzi su Twitter ha appena condiviso un’interessante funzionalità che ha scovato in fase di sviluppo per Instagram. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Instagram sta lavorando ad un’interessante novità per noi utenti

La novità, consisterebbe nella possibilità di gestire manualmente la visibilità dei Like sui post che gli utenti creano. L’opzione avrebbe lo scopo di mascherare sia il numero di Like che quello relativo alle visualizzazioni. Da diverso tempo ormai abbiamo visto Instagram sperimentare l’opzione per nascondere i Like e le visualizzazioni dei contenuti sul social, sebbene tale opzione non sia mai stata personalizzabile dagli utenti.

Al momento la novità è in fase di sviluppo e non sappiamo se e quando Instagram vorrà integrarla a livello pubblico. Possiamo solamente anticiparvi che la piattaforma sta da anni cercando di raggiungere la perfezione richiesta dagli utenti, al contrario di WhatsApp, nonostante appartengano alla stessa casa madre. Sicuramente infatti avrete sentito parlare delle nuove condizioni di utilizzo dell’applicazione di messaggistica istantanea appena menzionata.

Queste, se non accettate entro il prossimo 8 febbraio 2021, non vi consentiranno di utilizzare l’app. Moltissimi utenti infatti, negli ultimi giorni, hanno trovato delle valide alternative a WhatsApp per non accettare queste nuove condizioni. Una su tutte è Telegram, che in sole 72 ore ha riscosso 25 milioni di nuovi utenti. Per quanto riguarda la nuova funzione Instagram vi terremo aggiornati sui prossimi sviluppi, voi fateci sapere se apprezzereste una feature del genere.