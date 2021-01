I nuovi sconti applicati nel volantino Comet vanno letteralmente a ruba sul territorio italiano, poiché concernono al proprio interno le migliori occasioni a cui gli utenti possono ambire per cercare di spendere il meno possibile sui vari acquisti effettuati.

Le compravendite non sono disponibili solamente nei negozi fisici, ma risultano essere perfettamente fruibili anche online sul sito ufficiale dell’azienda, in questo modo il cliente potrà raggiungere gli stessi prodotti dal divano di casa, riuscendo nel contempo a godere della spedizione gratuita a domicilio, per ogni ordine superiore al valore base di 49 euro.

Non manca, se interessati alla rateizzazione, il Tasso Zero con pagamento automatico tramite il conto corrente bancario, richiedibile nel momento in cui verranno effettivamente spesi più di 199 euro (previa approvazione).

Per i codici sconto Amazon e per tutte le offerte del caso, correte subito ad aprire il nostro canale Telegram dedicato.

Comet: quali e quanti sono i nuovi sconti

L’intenzione di Comet è di affidarsi a sconti praticamente mai visti prima, o comunque particolarmente rari presso i rivenditori fisici, ecco quindi che l’attenzione si è posata direttamente sull’Apple iPhone 11. Uno smartphone in vendita da più di un anno, e recentemente surclassato dall’iPhone 12, il cui prezzo è stato fortemente ridotto nel tempo; in particolare oggi, con la versione da 64GB, saranno necessari solamente 649 euro per l’acquisto definitivo.

In alternativa è possibile affidarsi a dispositivi con sistema operativo Android, in particolare parliamo di Oppo A51, Huawei P40 Lite, Oppo Reno 4Z 5G, Xiaomi Redmi Note 9, Vivo Y11s o simili, i cui prezzi non superano i 300 euro effettivi.