Esselunga ha ufficialmente lanciato la nuova offerta tech, una soluzione assolutamente incredibile che la vede proporre al pubblico la possibilità di raggiungere un ottimo prodotto, senza essere costretti a spendere cifre particolarmente elevate, almeno in confronto al listino originario.

Come la soluzione precedente, anche in questo caso l’acquisto dovrà necessariamente essere completato solo ed esclusivamente presso i punti vendita sparsi per il territorio nazionale, non risulta essere accessibile online sul sito ufficiale o altrove in Italia. La data di scadenza del volantino è fissata al 24 gennaio 2021, salvo esaurimento anticipato delle scorte effettivamente disponibili.

Esselunga: ecco lo sconto più speciale

Lo sconto applicato da Esselunga si basa interamente sull’Oppo A72, uno smartphone appartenente alla fascia media del mercato della telefonia mobile, oggi raggiungibile con un esborso finale di 169 euro, per la versione da 128GB di memoria interna e con garanzia di 24 mesi.

Le specifiche tecniche parlano di un prodotto complessivamente interessante, poiché permettono di godere di un ampio display da 6.5 pollici con risoluzione FullHD+, un processore octa-core con frequenza di clock a 2GHz, 4GB di RAM, 4 fotocamere posteriori (con la principale da 48 megapixel), per finire con un lettore per le impronte digitali ed una batteria molto grande, pari a 5000mAH di capienza complessiva.

L’acquisto, come specificato in precedenza, potrà essere completato in esclusiva nei negozi in Italia, non risulta essere raggiungibile sul sito ufficiale dell’azienda o da altre parti sul territorio.