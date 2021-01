Il noto leaker Evan Blass ha recentemente reso note le prime immagini dello smartphone Oppo Find X3 Pro. Il dispositivo, che potrebbe essere presentato dall’azienda entro il mese di aprile 2021, si mostra così per la prima volta offrendoci la possibilità di notare il comparto fotografico presente sul retro.

Oppo Find X3 appare nelle prime immagini sfoggiando una quad-camera!

Dalle immagini diffuse in rete da Blass è possibile notare quello che sarà il design di uno dei prossimi smartphone Oppo, il quale potrebbe essere caratterizzato da un display da 6,7 pollici con risoluzione Quad HD e refresh rate a 120 Hz. Oppo Find X3 Pro, lo smartphone a cui si fa riferimento, potrebbe poi presentare una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida e alla ricarica wireless.

Lo smartphone sfoggia sul retro una quad-camera interessante sia per quelle che potrebbero essere le specifiche che per il modulo nel quale appare inserita. Oppo sembra infatti aver optato per un comparto fotografico sporgente ma capace di non risaltare in maniera eccessiva grazie alle estremità che sembrano fondersi nella scocca così da eliminare apparentemente la sporgenza. Per quanto riguarda quelli che invece saranno i sensori che andranno a costituire la fotocamera, Oppo potrebbe scegliere tra due sensori da 50 megapixel accompagnati da un grandangolo e un ultra-grandangolo. Potrebbe esserci, poi, un teleobiettivo da 13 megapixel e un macro da 25x, oltre a un Flash LED.

Queste al momento sono tutte le informazioni emerse dalle varie indiscrezioni ma è certo che maggiori dettagli emergeranno nelle prossime settimane, soprattutto se considerata la breve attesa che ci separa dal lancio.