Microsoft ha annunciato che amplierà il limite di dimensione massima dei file per i caricamenti sul suo servizio di cloud storage OneDrive. Naturalmente, la stessa funzione arriverá anche in Teams.

Attualmente, gli utenti di OneDrive possono caricare solo file di dimensioni fino a 100 GB, ma Microsoft sta lavorando per espandere questo limite a 250 GB. Poiché anche i file condivisi su Microsoft Teams sono ospitati su OneDrive, anche il limite di dimensioni effettive dei file per la piattaforma di collaborazione sarà più che raddoppiato.

Microsoft Teams e OneDrive, é ancora sconosciuta la data dell’update

L’aggiornamento non ha ancora avuto effetto, ma Microsoft ha suggerito che il nuovo limite entrerà in gioco entro la fine del mese. I servizi di trasferimento di file dedicati, nel frattempo, sono in grado di trasportare file molto più pesanti, ma anche gli utenti paganti possono condividere solo singoli file fino a 20 GB.

In alternativa, il software di compressione dei file fornisce un mezzo per ridurre le dimensioni dei file che devono essere trasferiti, ma aggiunge anche ulteriori passaggi al processo e introduce un’opportunità di perdita o danneggiamento dei dati. La possibilità di caricare file di grandi dimensioni direttamente su OneDrive, nella loro forma originale, sarà quindi una gradita aggiunta per molti professionisti.

Vale la pena notare, tuttavia, che l’aggiornamento si applicherà solo ai clienti Microsoft 365 paganti, perché la capacità di archiviazione totale assegnata agli utenti gratuiti di OneDrive è di soli 5 GB, molto al di sotto del nuovo limite di caricamento di un singolo file.