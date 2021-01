Lucifer, Vis a Vis, Stranger Things: Netflix lancia novità sconcertanti

Ci dispiace comunicarvi che le serie tv che stavate aspettando non sono ancora arrivate sulla piattaforma Netflix, e il motivo è lo stesso per ognuna. A causa del Coronavirus, diffusosi in tutto il mondo con una velocità disarmante, infatti serie tv come Stranger Things, Lucifer e Vis a Vis tarderanno ad arrivare. Ciò non significa che non rivedremo più le opere che ci hanno fatto sognare durante la quarantena. Scopriamo le novità per il futuro.

Lucifer, Vis a Vis, Stranger Things: cosa aspettarsi da Netflix per il 2021

Nonostante i problemi “di percorso” la piattaforma americana Netflix non rinuncerà a Lucifer, Vis a Vis, Stranger Things. La prima in elenco, avente come protagonista il seducente Tom Ellis, ha lanciato la prima parte della stagione ben 5 mesi fa. Che fine ha fatto però la parte restante? Purtroppo ancora non si vede sul colosso, ciononostante possiamo iniziare a sognare sbirciando i titoli degli episodi in arrivo.

Episodio 9: Family Dinner

Episodio 10: Bloody Celestial Karaoke Jam

Episodio 11: Resting Devil Face

Episodio 12: Daniel Espinoza: Naked and Afraid

Episodio 13: A Little Harmless Stalking

Episodio 14: Nothing Lasts Forever

Episodio 15: Is This Really How It’s Going to End?!

Episodio 16: A Chance at a Happy Ending

Passiamo ora a Stranger Things. La serie tv che ha fatto innamorare per la sua ambientazione anni ’80, ci ha lasciati a bocca asciutta per un evento indimenticabile. Fortunatamente però si è tornati a parlare della nuova stagione, probabilmente in arrivo entro il prossimo 21 Agosto 2021.

Per concludere in bellezza, anzi, “in tristezza” parliamo di Vis a Vis. Ognuno di noi credeva in un sequel, purtroppo però ogni speranza è stata bruciata dall’ideatore Ivan Escobar, il quale ha dichiarato: “El Oasis sarà in assoluto l’ultima stagione e lo posso assicurare. Abbiamo calato l’ultimo asso nella manica, ci giochiamo tutto, non lasceremo indietro nulla.”