Lucifer, STRANGER THINGS, Vis a Vis: è vero che il 2021 porterà novità?

Finalmente iniziano ad intravedersi degli scorci di luce concreta. Dopo mesi di ipotesi e possibili nuovi arrivi la piattaforma Netflix ci conferma l’arrivo inaspettato di serie televisive come Lucifer, STRANGER THINGS, Vis a Vis. Tenetevi forte, perché le novità vi stravolgeranno come un fulmine a ciel sereno.

Stranger Things, Lucifer e Vis a Vis: cosa aspettarsi da Netflix per il 2021

Cominciamo col botto annunciando la famosa serie interpretata in primis dall’amatissimo Tom Ellis, accompagnato a sua volta da Chloe (nome del personaggio). Dopo aver visto una parte della stagione, i suoi fan si sono chiesti dove fosse finita la restante. Purtroppo però non è stato possibile saperne di più in merito (o almeno fino ad oggi). A quasi 6 mesi dal debutto le notizie su Lucifer iniziano a far rumore e non solo. Finalmente è giunto il momento di dirlo: i titoli mancanti sono stati annunciati online e noi di Tecnoandroid ve li riportiamo qui di seguito.

Episodio 9: Family Dinner

Episodio 10: Bloody Celestial Karaoke Jam

Episodio 11: Resting Devil Face

Episodio 12: Daniel Espinoza: Naked and Afraid

Episodio 13: A Little Harmless Stalking

Episodio 14: Nothing Lasts Forever

Episodio 15: Is This Really How It’s Going to End?!

Episodio 16: A Chance at a Happy Ending

Parlando invece di Stranger Things, si parla di mesi e mesi di distanza, ma anche questa ci soddisferà con delle nuovissime puntate. Secondo alcuni leak visti online la data effettiva di rilascio della stagione 4 potrebbe farsi vedere il prossimo 21 Agosto 2021.

Concludiamo infine con Vis a Vis. Visto il successo ottenuto in seguito allo spin-off “Vis a Vis: El Oasis”, i creatori della serie hanno pensato di dar vita ad una nuova creazione. Purtroppo per noi però l’idea è andata a scemare immediatamente quando lo stesso ideatore Ivan Escobar ha dichiarato: “El Oasis sarà in assoluto l’ultima stagione e lo posso assicurare. Abbiamo calato l’ultimo asso nella manica, ci giochiamo tutto, non lasceremo indietro nulla.”