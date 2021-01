Iliad offre 70GB e tutto senza limiti a 9,99 euro, intanto ecco la fibra

A rientrare di diritto nel novero dei colossi italiani per quanto riguarda il mondo della telefonia mobile ad oggi c’è Iliad. Quella che risulta una delle realtà più consolidate nel minor tempo possibile della storia della telefonia italiana, continua a spingere sull’acceleratore per raggiungere traguardi molto più importanti.

Sono infatti tante le persone che non avrebbero scommesso un euro sulla grande ascesa di questa compagnia, la quale oggi è quarta in classifica. Il merito è delle sue offerte che continuano ad essere disponibili a periodi alterni, con quella migliore da 50 giga ancora in cima alla lista dei desideri di chi cambia provider. Disponibile ancora per 8 giorni è poi la Flash 70, promozione esclusiva che per 9,99 € offre tutto senza limiti e 70 giga in 5G.

Ci sono però tanti aspetti che renderanno questo provider ancora più importante, come ad esempio l’introduzione della fibra ottica.

Iliad: tutti i dettagli dell’accordo con Open Fiber che porterà la fibra ottica in casa degli italiani

“La collaborazione con iliad, che ha scelto Open Fiber per il suo ingresso nel mercato fisso, è un’ulteriore conferma della validità del modello neutrale di Open Fiber” ha dichiarato Elisabetta Ripa, Amministratore Delegato di Open Fiber. “In meno di tre anni Open Fiber è diventata leader in Italia ed in Europa nelle reti in fibra di nuova generazione e l’infrastruttura di riferimento per tutti i principali player della digitalizzazione del nostro Paese. La nostra rete interamente in fibra ottica è l’unica in grado di abilitare con la migliore tecnologia disponibile lo sviluppo di servizi che portano benefici a cittadini e imprese, contribuendo a colmare il divario digitale che l’Italia ancora sconta rispetto alla media europea a causa di decenni di mancati investimenti nella rete fissa”.