Esselunga ha già chiuso la propria campagna promozionale, attivata dal 2 al 13 gennaio, ma sono state comunicate le ultime disponibilità di prodotti nei vari punti vendita, di conseguenza potreste ancora avere l’occasione di risparmiare sull’acquisto di una delle smartband più richieste del 2020.

L’acquisto, come sempre accade quando parliamo di una offerta tech, può essere effettuato esclusivamente nei punti vendita dislocati per il territorio nazionale, lo stesso prezzo non è fruibile online sul sito ufficiale dell’azienda sfruttando l’e-commerce proprietario. La campagna, come specificato, è scaduta ieri, ma in alcuni negozi paiono essere rimaste delle scorte, se interessati potete provare a recarvi personalmente.

Esselunga: spettacolari offerte nel volantino attuale

Le offerte sono davvero ottime da Esselunga, poiché vengono interamente concentrate sulla Xiaomi Mi Smart Band 5, una smartband che fa del rapporto qualità/prezzo il proprio punto di forza, e riesce a raggiungere livelli che pochi altri riescono ad eguagliare.

Le specifiche cardine del prodotto sono il display a colori AMOLED da 1,1 pollici, la possibilità di affidarsi a tutte le misurazioni di base, come sonno, frequenza cardiaca, passi, calorie bruciate e distanza percorsa, sino ad arrivare ad una autonomia garantita fino a 14 giorni di utilizzo continuativo, o senza dimenticare la resistenza all’acqua fino a 5 ATM.

Il prodotto viene commercializzato a soli 29,90 euro, con annessa la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare per qualsiasi difetto di fabbrica nello stesso punto vendita di acquisto.