Elite, Riverdale, Sex Education: queste notizie rallegreranno i teenager

Netflix ci tiene a far divertire i componenti di tutta la famiglia. Proprio per questa ragione lascia spazio anche ad una categoria amatissima dagli adolescenti: la teen drama. A questa appartengono principalmente ELITE e RIVERDALE. Altrimenti vi sono serie tv interessanti allo stesso modo e adatte comunque ad un pubblico di teenager, come per esempio GOSSIP GIRL, LE TERRIFICANTI AVVENTURE DI SABRINA, SKINS, BABY, TEEN WOLF, PRETTY LITTLE LIARS, TREDICI, THE END OF THE F***ING WORLD, I AM NOT OKAY WITH THIS, THE SOCIETY, SCREAM, SKAM ITALIA, COME VENDERE DROGA ONLINE (IN FRETTA), ATYPICAL, INSATIABLE, GLEE, THE A LIST. A tal punto scopriamo che fine hanno fatto Elite, Riverdale, Sex Education.

Elite, Riverdale, Sex Education: le date ufficiali delle serie teen

Che voi vogliate o no, la piattaforma Netflix ha subito dei rallentamenti inevitabili. A partire dalla serie tv Elite, le riprese cinematografiche sono ripartite e il cast è di nuovo riunito ma con le giuste misure di sicurezza. Ciò fa pensare ad un arrivo imminente dei nuovi episodi, ma noi di Tecnoandroid dobbiamo svelarvi che non vi è alcuna notizia. Ad ogni modo consolatevi, perché arriverà senza dubbio una quinta parte.

Stessa sorte ha visto protagonista Riverdale, la cui troupe è ferma già da un po’. Non vi arrendete proprio ora, perché il creatore dello show ha da poco condiviso un poster, che ci lascia ben sperare. Al suo interno Roberto Aguirre Sacasa ha scritto: “Niente rimane sepolto per sempre… La quinta stagione di Riverdale arriverà presto“.

Infine troviamo Sex Education, la quale invece ci dà notizie meno positive rispetto alle precedenti: all’arrivo dei nuovi episodi manca ancora un po’ vista la data approssimativa fissata al prossimo anno.