Le offerte di Bennet fanno letteralmente tremare le concorrenti del mercato, perché condite con prezzi sempre più bassi e sconti assolutamente da non perdere, grazie alla presenza di prodotti di altissimo livello a disposizione di ogni consumatore sul territorio nazionale.

L’acquisto, come sempre accade quando parliamo di Bennet, può essere completato in esclusiva presso i punti vendita fisici sparsi in Italia, gli utenti non vi potranno accedere dal sito ufficiale dell’azienda o da altre parti. Ogni prodotto commercializzato viene proposto in versione no brand, con annessa una garanzia legale della durata di 24 mesi da esercitare nello stesso identico luogo d’acquisto.

Bennet: le offerte del volantino continuano a sorprendere

Le offerte del volantino Bennet sono assolutamente sorprendenti, partono da un Apple iPhone 11 in vendita a soli 599 euro, un prezzo relativamente economico, da considerare più che soddisfacente data la qualità del prodotto stesso, e l’hype che ancora genera nella popolazione nazionale (la versione è da 64GB di memoria interna).

Nel caso in cui si volesse un dispositivo Android, si consiglia l’acquisto di un modello relativamente economico, quale è uno a scelta tra Galaxy A71, Galaxy A20s, Xiaomi Redmi 9AT, Galaxy S10 Lite o Galaxy A31, con il prezzo che non supera 399 euro.

Il volantino bennet abbandona anche leggermente il mondo degli smartphone Android, per avvicinarsi a soluzioni più calibrate, in linea con le aspettative degli utenti appartenenti a categorie merceologiche differenti. I dettagli della campagna li trovate subito nel nostro articolo.